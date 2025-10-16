Veroli, il vino di Davide Maiolo e Fabio Fiore tra i ristoranti stellati di Roma.

Manco n’ettaro, il vino di Davide Maiolo e Fabio Fiore inserito nel catalogo “La selezione”. Il prossimo 19 ottobre l’azienda vinicola ciociara parteciperà a “Fiera Stappala” presso l’NH Collection via dei Gracchi Roma. Le bottiglie di Maiolo e Fiore sono nella carta dei vini di ristorante stellati quali Pascucci al porticciolo, Fiumicino o il Pagliaccio, Roma.

Redazione Digital