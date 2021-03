“Un piatto della tradizione locale è stato il protagonista della competizione regionale svoltasi in modalità webinar in questi giorni. Gli allievi della classe 4E gareggiando contro gli istituti di Amatrice, Ceccano e Sora sono riusciti a conferire ancora più prestigio all’alberghiero “G. Sulpicio”. Con una versione rivisitata del garofolato e della ciambella verolana infatti, hanno conquistato la giuria dei tecnici di settore. Il trionfo nella semifinale rappresenta la giusta ricompensa per quanti credono che lo studio, l’impegno e la determinazione siano indispensabili per raggiungere un obiettivo comune. La vera identità dell’Istituto alberghiero trova sintesi nella citazione di Heber J. Grant il quale asseriva che ‘la conoscenza non ha valore se non la metti in pratica’. Lo comunica l’ISS “G. Sulpicio” di Veroli.

Redazione Digital