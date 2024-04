Veroli, il segretario FdI Baglione sostiene Caperna “Con lui per la crescita della città”

Lorenzo Baglione, coordinatore locale di Fratelli d’Italia, sostiene Germano Caperna nella sua corsa come prossimo sindaco di Veroli. Lo fa avendo dalla sua il supporto del partito, sintetizzato nella figura del responsabile elettorale Fabrizio Fiorini su nomina del presidente provinciale, l’onorevole Massimo Ruspandini. “Quella proposta da Caperna è un’alleanza trasversale, civica, che pone basi di partenza e di lavori fuori dai vessilli di partito. Premesse essenziali che hanno qualificato, a mio avviso, questo come il progetto giusto per la crescita di Veroli e che fanno trasparire un messaggio chiaro, che guarda avanti con ambizione, puntando a convogliare le migliori risorse del territorio per consentire una crescita dello stesso e per soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei cittadini. Questo è il momento giusto per superare gli steccati ideologici, andando oltre la polarizzazione politica e ponendo al centro di questo grande progetto gli interessi dei cittadini. Il respiro civico di questa coalizione sarà il raggio d’azione migliore nel quale inserire il mio contributo. Pur restando chiara e ben riconoscibile la matrice politica in cui mi identifico ritengo che la coalizione che si è formata grazie al nome di Caperna potrà costruire un buon modello amministrativo a Veroli. Auspico che tutti i verolani che si riconoscono nella nostra area politica prendano atto della decisione che il partito ha preso”.

Redazione Digital