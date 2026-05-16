Veroli, il presidente di Thun visita il punto vendita nel centro storico. “Che sorpresa speciale oggi nel nostro punto vendita – ha affermato Raffaella Arci, titolare punto vendita Thun Veroli – Abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del signor Peter Thun, un momento che ci ha riempito di entusiasmo ed emozione. Grazie per la gentilezza, il sorriso e per aver condiviso con noi un pezzetto della magia Thun

La storia di Thun ha inizio nel 1950 con il primo Angelo di Bolzano, la dolce figura ceramica che Lene Thun modellò guardando i figli che dormivano. Oggi l’angelo è universalmente riconosciuto come simbolo dell’Alto Adige e della città di Bolzano, ed è presente in moltissime abitazioni italiane. Negli anni a venire, l’atelier creativo di Thun ha continuato a creare collezioni uniche in grado di regalare emozioni, creazioni che comprendono idee regalo, articoli per la casa, accessori donna e bimbo.