Veroli, il nuovo segretario reggente del PD è Luigia Iannarilli

“Il Circolo del PD di Veroli, ha da oggi il suo nuovo segretario reggente. Si tratta di Luigia Iannarilli. Una figura di alto profilo e di esperienza come Luigia ha tutte le capacità per rilanciare le attività di un Circolo importante non solo per la città di Veroli ma per tutta la Provincia di Frosinone. Una reggenza necessaria dopo le dimissioni del Segretario Toni Pironi, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’importante lavoro svolto in questi anni da Segretario di Circolo. L’incarico a Luigia è sintomo di un partito sano e soprattutto in grado di essere presente nei luoghi della città con una capillarità tale che nessun altro movimento politico può vantare nel nostro territorio. L’obiettivo di questo momento di reggenza è implementare l’attività del Circolo dopo l’importante vittoria alle elezioni amministrative, in modo che possa essere sempre più punto di riferimento per le cittadine e i cittadini di Veroli. A Luigina le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro”. Lo comunica PD Veroli.

Redazione Digital