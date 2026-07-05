Veroli, il nuovo parroco è Don Dino Mazzoli a Frosinone Don Tonino
Il vescovo Marcianò ha nominato il rev.do sacerdote Don Dino Mazzoli Parroco delle Parrocchie di Sant’Andrea apostolo, Sant’Erasmo, San Michele arcangelo “in città”, San Leucio, Santa Croce e San Paolo apostolo in Veroli, coadiuvato dal rev.do Don Simone Cestra come vicario parrocchiale.
Don Tonino Antonetti invece nominato parroco di Sant’Antonio da Padova nel comune di Frosinone, coadiuvato dal rev.do Don Giovanni Giralico.
Redazione Digital
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