Il nuovo monumento non piace e divide il paese. L’ing. Lorenzo Papetti che interviene sulla vita cittadina più di quanto faccia l’opposizione da anni dormiente, bacchetta la scelta di non scrivere la parola Patria sull’opera inaugurata nei giorni scorsi.

“È stato dedicato al Milite Ignoto un viale dei nostri giardini pubblici – ha affermato Lorenzo Papetti, ingegnere di professione nonché collezionista di lettere e cartoline spedite dal fronte durante la prima guerra mondiale – Questo atto, apparentemente rispet­toso dei nostri Caduti è invece, a mio parere, un oltraggio alla loro memoria. Tra le 24 parole incise nel disco di marmo ivi installato, infatti, non è presente il termine Patria. Non mi dilungo sulla scelta delle parole suddette; alcune delle quali, a mio parere, non hanno alcuna attinenza coni nostri Caduti di tutte le guerre e con il Milite Ignoto che, idealmente, li rappresenta tutti. I nostri militari risposero alla chiamata della Patria, difesero i confini della Patria, sacrificarono la loro vita per la Patria. Non aver inserito il termine Patria nelle 24 parole succitate è stato un oltraggio alla loro memoria ed al loro sacrificio. Umanamente posso comprendere che, al giorno d’oggi, sia utile e/o necessario e/o conveniente “seguire la corrente” ovvero accodarsi al pensiero unico dominante però, per favore, lasciamo in pace i Morti. Non strumentalizziamo il loro estremo sacrificio”.

La risposta di uno degli autori dell’opera non si è fatta attendere. “Il termine patria è racchiuso nel termine più universale di “Unità”, inciso e presente nell’installazione. Unità ha la caratteristica di costituire un insieme che, pur formato o derivato da più elementi o componenti, risulta tuttavia unitario, omogeneo e solidale, come la patria appunto – ha affermato Pietro Spagnoli – Unità/Patria ha una sua lastra appositamente realizzata e installata; nel tondo non andava messa perché le 24 parole incise non indicano dei valori universali, ma bensì caratteristiche individuali, importanti per vivere in un mondo migliore”.

Ora se qualcuno non dovesse conoscere o mai avesse approfondito il significato della parola Patria e il significato della parola unità, potrà sfogliare il vocabolario e fugare eventuali dubbi.

