Veroli, il monastero delle Benedettine sbarca su Instagram ecco le immagini

9 Novembre 2025

Il 12 dicembre 2012 Joseph Ratzinger regalò al mondo il primo tweet ufficiale di un Papa. Il primo tweet della Chiesa Cattolica attraverso il profilo @Pontifex, ‘costruttore di ponti’. In questi giorni il monastero delle Benedettine di Veroli sbarca su Instagram #monasterobenedettineveroli pubblicando le immagini di Beata Maria Fortunata Viti e di Santo Marcianò, vescovo della diocesi Veroli Frosinone Ferentino e Anagni Alatri. 

