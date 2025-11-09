Veroli, il monastero delle Benedettine sbarca su Instagram ecco le immagini
Il 12 dicembre 2012 Joseph Ratzinger regalò al mondo il primo tweet ufficiale di un Papa. Il primo tweet della Chiesa Cattolica attraverso il profilo @Pontifex, ‘costruttore di ponti’. In questi giorni il monastero delle Benedettine di Veroli sbarca su Instagram #monasterobenedettineveroli pubblicando le immagini di Beata Maria Fortunata Viti e di Santo Marcianò, vescovo della diocesi Veroli Frosinone Ferentino e Anagni Alatri.
Redazione Digital