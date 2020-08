Andrea Iaboni

L’Amministrazione Comunale intende precisare che l’avviso pubblicato il 13/8/2020 e approvato con determina del Responsabile del Servizio n. 47/502 riguarda la manifestazione d’interesse a partecipare al mercato settimanale “sperimentale” specializzato nel centro storico, e trattandosi appunto di una “sperimentazione” non risulta in contrasto con le norme regionali vigenti in materia. L’attuale localizzazione del mercato nel centro storico veniva disposta con ordinanza N.29 del 30/4/2020 in attuazione del DPCM 26/4/2020, che prevedeva lo svolgimento unicamente dei mercati con attività di vendita di soli generi alimentari, nel rispetto delle ulteriori linee guida emanate ed ancora in vigore, che prevedono, tra l’altro, l’ampliamento dell’area mercatale per la prevenzione da infezione epidemiologica da Covid 19 e nulla ha a che vedere con la dislocazione prevista dall’Avviso Pubblico di cui sopra.

“L’attuale presenza degli operatori commerciali del settore alimentare, nel centro storico è la soluzione che è stata prontamente adottata dall’amministrazione per consentire l’immediata ripartenza dello svolgimento del mercato settimanale per i settori consentiti dalla normativa nell’interesse degli operatori stessi” dichiara l’Assessore al commercio Dott. Andrea Iaboni. Tale soluzione ha consentito di garantire il distanziamento sociale richiesto dalle norme emergenziali, ed ha visto il mercato settimanale svolgersi nella doppia collocazione del Centro Storico e di Via Passeggiata San Giuseppe a decorrere dal 19/5/2020.

L’ubicazione del mercato nel centro storico, di cui all’Avviso del 13/8/2020, è unicamente il tentativo di rivitalizzare e dare nuovo impulso al mercato ampliandone l’area di svolgimento e creando sinergie con le attività commerciali in sede fissa presenti nel nostro centro storico. La procedura avviata con l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare al mercato settimanale sperimentale specializzato nell’area del centro storico rappresenta la volontà dell’amministrazione di portare avanti un’iniziativa avviata già da tempo.

In proposito si ricordano solo gli ultimi atti assunti da questa amministrazione, tra l’altro concordati con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, per il trasferimento del mercato settimanale, sempre in via sperimentale, nel centro storico, tra cui la Delibera di G.C. n. 129 del 28/11/2019. L’ubicazione disposta per rispettare il distanziamento di cui alle linee guida è da riferirsi al nuovo avviso pubblico solo in relazione alla risposta positiva, maturata nel corso delle settimane a partire dal 5 maggio 2020, che rappresenta un incentivo ad avviare questa nuova procedura “sperimentale”.

Si sottolinea che, l’Avviso Pubblico, di cui sono aperti i termini per aderire allo stesso fino al 15 settembre è rivolto a nuovi operatori del settore alimentare, ortofrutticolo, florovivaistico e produzione propria, senza togliere la possibilità agli attuali operatori, spostati temporaneamente per l’emergenza epidemiologica, di aderire allo stesso qualora ne ravvisino l’opportunità o di riposizionarsi nel posteggio originario di passeggiata S. Giuseppe ad emergenza cessata. All’esito della “fase sperimentale” per effetto del nuovo avviso pubblico di cui sono aperti i termini, l’Amministrazione, chiarisce l’Assessore Dott. Andrea Iaboni, si avranno gli elementi per valutare l’eventuale istituzione del mercato nel centro storico con l’attivazione della procedura prevista dalla normativa regionale.

Redazione Digital