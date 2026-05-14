Veroli, il liceo Sulpicio saluta la cara Giada

“La Dirigente scolastica, i docenti, il personale e gli studenti tutti partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Giada, venuta a mancare prematuramente.

Con il suo sorriso, la sua dolcezza, la sua forza e il suo coraggio ha lasciato un segno nel cuore dei compagni, degli insegnanti e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendone il dolore e custodendo con commozione il ricordo di una ragazza speciale che resterà per sempre parte dei nostri cuori e della nostra scuola. Ciao Giada, continuerai a vivere nei pensieri e nel cuore di tutti noi”.

I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella Chiesa di Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.