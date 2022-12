Veroli, il liceo Sulpicio in televisione Ciaramella e Stefania Fiorini i professori più amati

Liceo Sulpicio in televisione. Esattamente venti anni fa andarono in onda la riprese che una troupe di Raidue aveva realizzato qualche settimana prima a Veroli, nell’ambito del programma televisivo Shout. Il progetto fu approvato dall’allora Consiglio d’Istituto e suscitò entusiasmo tra i ragazzi e tra i docenti; la Rai dava la possibilità agli studenti di lanciare messaggi urbi et orbi. In quegli anni non esistevano smartphone né social network pertanto gli alunni colsero l’occasione per manifestare direttamente in televisione le loro opinioni sulla società, sulla guerra, sulla politica, sullo sport, sulla stessa scuola. Durante la mattinata numerosi furono gli shout degli studenti.

Stefania Fiorini

Tra questi Francesca Fiorini e Valentina Frasca chiesero al ministro dell’istruzione Letizia Moratti di non mandare via la professoressa di matematica, Stefania Fiorini che all’epoca era agli inizi della sua professione. “Era la nostra insegnante preferita e spiegava la sua materia in maniera meticolosa – ha affermato Francesca Fiorini, oggi medico – A tratti appariva distante e poco espansiva ma era entrata nei nostri cuori. Non avremmo voluto che lasciasse il Sulpicio, era una risorsa per tutta la scuola. Avremmo voluto che restasse con noi fino alla maturità. Il nostro shout non variò le scelte del ministro ma urlammo in televisione che eravamo legati a Stefania Fiorini e che sarebbe stato difficile trovare un’altra docente come lei”. “Purtroppo l’abbiamo avuta soltanto due anni – ha aggiunto Valentina Frasca, oggi creative director – Conosceva approfonditamente la sua materia e le sue lezioni erano tutte interessanti. Incuriosiva anche un altro aspetto, cambiava spesso colore dei capelli, dal biondo al rosso al castano. Quando ci comunicarono il suo trasferimento fu tremendo”.

Gianpaolo Ciaramella

Lo stesso giorno un altro docente fu scelto dai suoi alunni per lo shout, il professore di filosofia, Gianpaolo Ciaramella che fino a poco tempo fa ha insegnato nel liceo Sulpicio di Veroli. Alcune sue alunne gridarono di volerlo vedere sposato. “Ancora oggi parliamo delle ore trascorse in aula e dei viaggi d’istruzione con il prof. Ciaramella – hanno affermato Paola e Laura Magnante, oggi insegnanti – Un’istituzione del Sulpicio, più di venti anni a Veroli. Averlo avuto come insegnante di filosofia ha rappresentato una crescita per tutti noi. Avremmo voluto che si sposasse e decidemmo di fare una sorta di promozione in televisione sfruttando il programma Shout. Ovviamente non aveva bisogno del nostro supporto però fu simpatico da parte nostra, lui stette al gioco e ci ringraziò”.

Redazione Veroli