Veroli, i remigini salutano i loro compagni ecco la festa dei diplomi

“Si chiamano remigini i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia e per i quali è arrivata l’ora di salutare il familiare edificio, le affettuose insegnanti ed alcuni compagni più piccoli per prepararsi a ciò che li attende il prossimo anno. Gli alunni del plesso “Giglio”, età tra i 5 e i 6 anni, hanno vissuto un momento importante giorni fa nel piazzale antistante la scuola, sistemato con estrema cura: hanno accolto i genitori con una deliziosa manifestazione per la conclusione del loro primo percorso scolastico. Nei loro occhi è stata evidente la gioia di ciò che li attenderà ma anche la tristezza per tutto quello che lasciano indietro… gli anni indimenticabili della materna, le amorevoli e professionali cure delle maestre e i primi compagni della vita. E’ stato momento importante ed emozionante. I bravissimi 34 remigini hanno ripercorso alcune tematiche trattate durante l’anno scolastico (la giornata della Terra, la giornata mondiale dell’Acqua, la giornata mondiale della Pace) con la recitazione di poesie, canzoncine e filastrocche. Tanti applausi hanno accompagnato le incantevoli esibizioni dei piccoli artisti, al termine delle quali hanno conseguito per mano della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Avarello, il Diploma della Scuola dell’Infanzia, con tanto di coccarda e tocco, pronti per una nuova avventura. La Dirigente ha poi salutato i genitori presenti e augurato ai piccoli allievi un buon proseguimento agli studi, ringraziando, inoltre, tutte le insegnanti per l’ottimo lavoro svolto, non semplicemente per la realizzazione della manifestazione, in quanto hanno promosso un’alfabetizzazione emotiva, che permette ai bambini di comprendere le proprie emozioni, di sapersi immedesimare negli altri, e di sviluppare empatia. Tale metodo educativo persegue come obiettivo la valorizzazione e la promozione e la condivisione dei principi importanti proprio per la formazione, ovvero quelli dell’integrazione, del rispetto verso se stessi, nei confronti degli altri e dell’ambiente, della fratellanza, della partecipazione e del confronto. La Scuola dell’Infanzia pone, infatti, le basi fondamentali per la crescita umana, sociale, culturale e civile degli alunni attraverso l’acquisizione degli strumenti culturali di base e lo sviluppo delle competenze indispensabili per i futuri apprendimenti scolastici, formativi e di vita. Questi sono stati tre anni intensi, in cui le insegnanti sono diventate un punto di riferimento indispensabile per i piccoli alunni, che ormai sono pronti per il nuovo viaggio. Le docenti del la scuola dell’Infanzia “Giglio” augurano ai loro bambini un percorso sereno nella Scuola Primaria fatto di importanti conquiste”. Lo comunica Istituto Comprensivo Veroli 2.