Veroli, i consiglieri della Lega sostengono Caperna “È la persona giusta”

“Piena sintonia con Germano Caperna e il suo progetto: sosterremo con impegno e lavoro

attivo la sua candidatura a sindaco – hanno affermato Laura D’Onorio e Gianclaudio Diamanti, già consiglieri comunali in quota Lega – Pronti a correre in questa sfida elettorale con una lista di

espressione civica in appoggio a Germano Caperna. Caperna è la persona giusta per essere il prossimo sindaco di Veroli; è un progetto di valenza civica che abbiamo sposato sin dalle prime battute sicuri di poter lavorare in maniera incisiva. Davanti alla possibilità di governare Veroli, Germano Caperna è stato in grado di proporre un progetto politico concreto, che mette gli interessi della città al centro. Non verranno meno le nostre idee e le nostre posizioni ma siamo certi che il nostro modo di intendere la città sarà pienamente rappresentato da Caperna. Le logiche di partito,

soprattutto a livello locale, devono saper fare un passo indietro perché le persone sono la

priorità. Trovare un figura in grado di rispondere a questa necessità è l’obiettivo da

raggiungere. Noi siamo certi che il nome di Caperna sia la sintesi migliore per Veroli.

Daremo il nostro contributo stando in prima linea, mettendoci soprattutto la faccia,

continuando ad essere un riferimento per e sul territorio”.

Redazione Digital