Veroli, i centri storici della Ciociaria ecco l’inaugurazione della mostra di Terzini

“È stata inaugurata presso il Chiostro di Sant’Agostino ‘SAXA – dove la pietra diventa storia’, mostra curata e realizzata da Massimo Terzini che ringrazio per il grande lavoro e per la grande passione che mette in tutto quello che fa – ha affermato Francesca Cerquozzi, delegata comunale alla cultura – La mostra attraverso la selezione di 30 soggetti, rappresentativi di una ventina di centri storici della Provincia di Frosinone, da testimonianza della varietà di eccellenze architettoniche presenti nel nostro territorio. Iniziative come queste permettono di valorizzare sempre di più le bellezze che abbiamo e di trasformarle in un grande momento di attrazione e quindi di sviluppo economico. Un obiettivo che sembra essere accattivante solo per pochi sognatori ma che invece non solo è perseguibile ma può anche segnare positivamente il futuro del nostro territorio”.

Redazione Veroli