Veroli, gli alunni del Comprensivo 2 a difesa dei diritti dell’Umanità

“Robert Fulghum ha affermato: «La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere su come vivere, cosa fare e in che modo comportarmi l’ho imparata all’asilo, la saggezza non si trova al vertice della montagna degli studi superiori, bensì nei castelli di sabbia dei giardini dell’infanzia…».

Le finalità, gli obiettivi, i modi di operare della scuola dell’infanzia sono la diretta conseguenza della visione del bambino a cui fanno riferimento i pedagogisti, gli insegnanti e tutto il personale della scuola. Una scuola di qualità ha una visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i suoi pari, con gli adulti, con l’ambiente e con la cultura. Facendo riferimento a questa visione, il nostro Istituto Comprensivo “Veroli 2°” opera affinché i bambini e le bambine che la frequentano raggiungano visibili traguardi di sviluppo su tre aspetti fondamentali: l’identità, l’autonomia e la competenza.

I diritti umani, nella loro valenza e importanza, sono stati introdotti nel mondo della scuola dell’Infanzia di Cotropagno legandoli alla magia del Natale, evento tanto atteso dai nostri bambini.

Facendo uso di un calendario dell’Avvento molto speciale e di un Angelo messaggero, è stato attuato un percorso educativo emozionante e coinvolgente. I primi 10 giorni del mese di dicembre sono stati dedicati ai messaggi rappresentanti i diritti dell’Umanità per poi proseguire con i Diritti dell’Infanzia. Ogni diritto è stato illustrato, avvicinato, calato nelle loro esperienze quotidiane dalle docenti attraverso conversazioni guidate con domande stimolo in circle time. Le manine dei bambini, come “magiche stelline”, si sono tinte di giallo per dar luce al messaggio presentato. Ogni diritto è stato concepito proprio come una stella portatrice di luce e capace di far risplendere l’albero dei diritti per illuminare il cielo di tutta l’umanità.

Le 3 sezioni (le Farfalline, i Pesciolini ed i Pulcini) guidate dalle loro dinamiche insegnanti: Battaglini M. Antonietta, Diamanti Mara, Ferraro Monica, Ferri Noemi, Marinozzi Lidia, Pavia Silvia, Pavia Susanna, Rotondo Elena e Tiralongo Marianna hanno, inoltre, svolto attività pratiche di rinforzo e di stimolo attraverso la creazione delle palline dei diritti per addobbare l’albero di plesso (regalato dal comune nella giornata del 21 novembre), e attraverso la coloritura di schede rappresentanti i diritti dell’umanità. Il tutto è stato accompagnato da canzoni, che hanno coinvolto sia i bambini che le insegnanti, poiché la musica e il ritmo rappresentano lo sfondo di tutte le esperienze che vengono proposte nella nostra scuola”. Lo comunica Istituto Comprensivo Veroli 2.