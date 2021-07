di Laura Pagliaroli

Acqua e colori è il titolo della mostra che Massimo Terzini ha allestito nelle scorse settimane presso il Chiostro di Sant’Agostino. In quindici giorni l’artista verolano ha fatto il pieno di visitatori. Numerose infatti gli autoctoni e i forestieri che hanno voluto prendere parte alla rassegna. Terzini ha esposto la sua nuova collezione di acquerelli in cui vengono raffigurati diversi angoli della città di Veroli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno permesso questa mostra – ha affermato Massimo Terzini – L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Veroli per aver ospitato le mie opere all’interno del bellissimo Chiostro di S. Agostino. Tutte le persone che mi hanno fatto visita, regalandomi momenti di piacevole condivisione intorno alla bellezza della mia città”.

Non è la prima volta che l’architetto Terzini decide di organizzare un simile evento. Già in passato aveva promosso le sue opere a Veroli e in altre città della Regione Lazio e d’Italia.