Veroli, giustizia per Marco sosteniamo Luigia Iannarilli e la sua famiglia.

La trasmissione televisiva Le Iene ha acceso i riflettori sulla tragica morte di Marco D’Arpino avvenuta quasi quattro anni fa sull’autostrada A1. La moglie del caro autotrenista scomparso chiede giustizia. “E’ stato un colpo al cuore – ha affermato Iannarilli – Due bambini, l’incidente stradale e lui che non c’era più. Non ho intenzione di fermarmi, non è giusto che sia percepito come una sua negligenza. La negligenza è di qualcun altro”.

Autostrade S.p.A. nel 2017 è stata indagata per omicidio colposo ma il giudice ha ritenuto che le prove contro la società fossero infondate archiviando il caso.

“Marco era un tipo allegro – ha aggiunto Luigia Iannarilli – Era assente durante la settimana ma nel week end si dedicava h24 ai figli, strava con loro. Era un genitore eccezionale. Mio marito merita giustizia”.

Area C quotidiano sostiene la battaglia di Luigia Iannarilli dando voce a lei e alla sua famiglia affinché possano avere giustizia.

Redazione Digital