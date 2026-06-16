Veroli, giovane allontanato torna dalla madre e viene arrestato

Nonostante il provvedimento restrittivo a suo carico, è tornato nei pressi della casa della madre, la stessa donna che in passato aveva ripetutamente minacciato e aggredito. Per un 36enne residente a Veroli sono così scattate le manette. L’uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti della propria madre, alla sua abitazione e a tutti i luoghi da lei frequentati, misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria proprio a tutela della donna. Il 36enne ha tuttavia ignorato le prescrizioni del giudice: durante un controllo del territorio, i Carabinieri lo hanno sorpreso e bloccato nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui vive la donna. All’uomo è stata contestata la flagrante violazione del divieto di avvicinamento e pertanto i militari lo hanno arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la propria abitazione, dove si trova ora sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Redazione Digital