Veroli, Giorgia Meloni e i suoi colonnelli inaugurano la nuova sede.

Al livello nazionale gli ultimi sondaggi danno il partito di Giorgia Meloni al 18,4%, il PD al 19,4%, la Lega a 21,8% e il M5s al 16,4%. Fratelli d’Italia è in crescita già di diversi mesi.

I colonnelli della Meloni vorrebbero far aumentare i consensi anche a Veroli. Il prossimo 8 maggio alle 11 si terrà l’inaugurazione della nuova sezione di Fratelli d’Italia in via G. Sulpicio, laddove un tempo era ubicato lo studio fotografico del cav. Mario Caperna poi di Danilo Gaetani.

Parteciperanno i consiglieri comunali Marco Bussagli e Cristiano Papetti, il presidente della sezione Mario Fiorini, il coordinatore cittadino Lorenzo Baglione, il presidente provinciale Gioventù Nazionale Daniele Massa, il vicecoordinatore regionale Antonio Abate, il presidente consiglio provinciale Frosinone Daniele Maura e il sen. Massimo Ruspandini. “L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid – hanno affermato gli esponenti Fratelli d’Italia – Questo spazio sarà aperto a tutti i cittadini soprattutto a coloro che hanno intenzione di rilanciare il nostro paese”.

Redazione Digital