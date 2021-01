“Venerdì 15 in consiglio comunale ci sarà la surroga del consigliere Fabrizio Cretaro. Al suo posto subentra Gianluca Primi già capolista del Movimento 5 Stelle alle scorse amministrative. Questo passaggio di consegne assicura il gruppo pentastellato verolano non avrà ripercussioni sull’operato politico né tanto-meno su quello territoriale, anzi sarà il proseguo naturale di quanto espresso fino ad ora. Il gruppo 5 stelle di Veroli ci tiene a precisare che, le attività politiche Consiliari come le attività extra Consiliari saranno caratterizzate dal più ampio principio di responsabilità e tutte le energie saranno come sempre volte al bene comune ed alla tutela in senso più ampio della collettività, nel più totale rispetto dei doveri che discendono dal ruolo di opposizione che andrà ad occupare il futuro Consigliere Gianluca Primi. Per questo il Movimento 5 Stelle di Veroli rilancia con ancor più forza nel dibattito politico della città quelle idee di progresso per la città di Veroli alla base del programma elettorale”. Lo comunica M5s Veroli.

Redazione Digital