Due giovani ragazze hanno salvato due micetti nel centro di Veroli. I due gattini erano usciti da un giardino della zona trovandosi a ridosso della strada. Vedendoli Lorenza e Giulia sono subito intervenute togliendoli dalla via. Li hanno coccolati un po’, qualcosa da mangiare e restituiti ai padroni.

“Hanno rischiato di morire – hanno affermato Lorenza e Giulia – Erano spaventati, vedevano le macchine e scappavano. A noi piacciono gli animali, soprattutto i gatti per questo li abbiamo messi in salvo. Abbiamo agito con tutta la nostra passione per questi animali”.

Redazione Digital