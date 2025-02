Veroli, furti nelle abitazioni e risse nei locali “Giglio ostaggio di degrado e illegalità”

“A Veroli la situazione è fuori controllo – hanno affermato i rappresentanti di Forza Italia – In particolare Viale Giglio è ormai ostaggio di degrado, illegalità e pericolo costante. Auto che sfrecciano a folle velocità a tutte le ore del giorno e della notte trasformano le strade in piste pericolose. Come se non bastasse, furti continui e risse violente gettano nel panico i residenti. Forza Italia Veroli punta il dito contro l’Amministrazione comunale accusata di un immobilismo vergognoso. L’Amministrazione continua ad ignorare le gravi segnalazioni che arrivano dai cittadini, lasciando che la situazione degeneri ulteriormente. Non è più tollerabile vivere nella paura. La zona del Giglio sta diventando tristemente famosa per episodi di violenza e criminalità. Eppure, nonostante le reiterate denunce, il Comune sembra sordo alle richieste di intervento. Mentre il centro storico diventa teatro di sfilate di filosofi ed eurodeputati, nelle periferie i cittadini sono abbandonati a degrado, malviventi e minacce alla loro sicurezza. Basta chiacchiere e parate inutili! Forza Italia Veroli chiede con fermezza un intervento immediato e deciso. Non accettiamo più scuse, alibi o promesse non mantenute. Pretendiamo un piano straordinario di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, con pattugliamenti costanti e visibili. Inoltre, è imperativo che il Comune stanzi subito i fondi necessari per l’installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza nei punti più critici della città, a partire da Viale Giglio. Ogni giorno di ritardo è una macchia indelebile sulla gestione dell’intera amministrazione. Ogni mancato intervento è una colpa gravissima che l’amministrazione si assume nei confronti di una comunità esasperata. La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto inalienabile. E Veroli non può più aspettare. Forza Italia Veroli conclude con un appello chiaro e senza mezzi termini: La pazienza è finita. Se l’amministrazione non è in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, ne tragga subito le dovute conseguenze. Ora servono azioni concrete e immediate: basta immobilismo, basta abbandono”.

Redazione Digital