Mail inviata alla redazione di Area C quotidiano in cui alcuni lettori si lamentano del trattamento riservato ai membri di un gruppo social di Veroli.

“Ci vogliono imbavagliare – hanno affermato – Questo modo di fare è tipico dei sovranisti a cui non piace molto il dibattito. Se i social network sono considerati delle piazze virtuali nessuno è autorizzato a scegliere quali argomenti trattare e quali non trattare. Un gruppo è formato da persone che ragionando sviluppano discorsi che possono interessare o meno, ovviamente senza offendere il prossimo e rispettando le libertà di tutti. Se dei membri decidono di segnalare disservizi tramite un gruppo di Veroli presente in una piazza virtuale, è fuori luogo che qualcuno dica cosa è ammesso e cosa non è ammesso agli stessi membri. Questo modo di agire non è garbato, soprattutto non è normato pertanto nel gruppo continueremo a scrivere di Veroli, passato, presente e futuro”.

Redazione Digital