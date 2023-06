Veroli, fiori secchi e terra bruciata ecco le aiuole del centro storico

Passato il santo passata la festa. I fiori erano stati piantati in piazza Palestrina a ridosso della festa di Santa Salome. Neppure un mese è trascorso, l’angolo verde risulta completamente abbandonato. Piante secche e terra bruciata.

Già qualche anno fa, in occasione dell’inaugurazione del secondo monumento alla pace, fu realizzata con dei fiori gialli la scritta Veroli nel parco di via Passeggiata San Giuseppe.

La scritta durò un paio di settimane e nello stesso posto, dal 2016, non sono stati più piantati fiori. Anzi, il viale è tenuto in condizioni fatischenti. Il marmo del labirinto è nero, i lampioni sono rotti, i cespugli incolti, le panchine inutilizzabili.

Senza dimenticare che in entrambi i casi, sia in piazza Palestrina sia in via Passeggiata San Giuseppe, i fiori sono stati acquistati con i soldi dei contribuenti.

Redazione Digital