Veroli, finte polizze assicurative sgominato sodalizio criminale

Le indagini dei Carabinieri della locale stazione hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo ed una donna che da Catania organizzavano “truffe” di ogni tipo, servendosi di social network, per raggirare ignari “clienti”. Un uomo ed una donna, di origini siciliane lui ed africane lei, in grado di raggirare diverse persone. Raggiri che hanno permesso loro di portar via un bel gruzzoletto. Ma questa volta è andata male. Grazie alla denuncia sporta da una donna originaria del comune ciociaro, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire, con minuziose indagini, ai due malfattori che, con vari raggiri ed artifizi, avevano messo su un vero sodalizio capace di “vendere” varie polizze assicurative fittizie. I due riuscivano a carpire la fiducia e la disponibilità delle vittime e, servendosi del social network Facebook, facevano credere agli ignari malcapitati di aver sottoscritto polizze assicurative a prezzi veramente vantaggiosi, ma mai messe in “copertura”. Ad incastrarli però è stata la donna che, insospettitasi del prezzo dell’assicurazione veramente esiguo, ha denunciato il tutto ai Carabinieri che sono riusciti a risalire ai due truffatori.

Redazione Digital