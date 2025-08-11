Veroli, fiamme a pochi metri dalle abitazioni divampa incendio

di · 11 Agosto 2025

Incendio a Veroli. Fiamme tra Castelmassimo e Giglio di Veroli,  nei pressi di Monte Nero. Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme divampate a pochi metri dalle abitazioni. Immediatamente sul posto anche la Polizia locale. Le dinamiche dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti.

Redazione Veroli