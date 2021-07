Torna a Veroli, dal 18 al 24 luglio, il Festival dello Sport Raccontato, giunto alla sua terza edizione e che nasce da una doppia esigenza degli organizzatori. Quella di raccontare storie legate allo sport e di avere ospiti sul territorio glorie sportive, giornalisti e scrittori che allo sport sono legati.

Tutti i Colori del Libro e IndieGesta gli organizzatori. La prima è un’associazione culturale fondata a Frosinone da un gruppo di amici amanti della letteratura e dello sport. Tra gli eventi organizzati tre edizioni del Festival della Letteratura e due del Festival dello Sport Raccontato. Diverse le presentazioni di libri organizzate anche in occasioni extra festival con alcuni degli autori contemporanei più accreditati. Importante la collaborazione con il Festival delle Storie. Un’associazione che ha promosso negli anni diverse campagne di solidarietà in favore dei diritti civili.

La seconda è un’associazione culturale fondata il 22 giugno 2001 a Ceccano (Fr). Nel corso dei suoi vent’anni di storia ha promosso campagne di solidarietà, per i diritti civili e per la tutela ambientale, oltre a organizzare centinaia di eventi culturali, tra i quali il Dieciminuti Film Festival (concorso internazionale per cortometraggi giunto alla 16ª edizione), la PhotoWeek, L’Imboscata, IndieJazz, Eco Reattivo, Parole nel Cassetto, Carta Scoperta, MadreTerra.

Lo sport visto come epica dei nostri giorni e come portatore di valori sani, per un Festival adatto ad ogni tipo di età e ad ogni generazione. Riccardo Cucchi, storico radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, intervisterà Fabio Grosso, ex calciatore ed oggi allenatore del Frosinone Calcio. Ripercorreranno insieme la sua carriera e in particolare lo straordinario Campionato del mondo del 2006, quando i gol di Grosso (in particolare nella semifinale con la Germania e all’ultimo rigore della finale contro la Francia) portarono l’Italia a vincere il Mondiale. A raccontarlo su Radio Uno fu proprio Riccardo Cucchi.

Francesco Repice, radiocronista di Radio Rai 1, ci racconterà il Campionato Europeo, di cui ora è protagonista. Carlo Pizzigoni, scrittore, autore Sky e collaboratore storico di Federico Buffa, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Marcelo Bielsa. Storia, anedoti, metodologia, evoluzione tattica”, in testa ora alle classifiche letterarie del settore.

Marino Bartoletti, storia voce del giornalismo italiano, sia in ambito sportivo che musicale, presenterà il suo spettacolo dal titolo “Pedalando e cantando nella storia d’Italia”. Ilaria Magnani e Nicola Bottiglieri, docenti presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, presenteranno il libro dal titolo “Sport Letteratura e dintorni”. Si può raccontare una grande storia di sport in soli dieci minuti? Certo che sì! L’associazione culturale IndieGesta, che da oltre quindici anni promuove il Dieciminuti Film Festival, ha così deciso di accogliere la proposta di collaborazione dell’associazione Tutti i Colori del Libro e di diventare parte attiva del Festival dello Sport Raccontato.

Per farlo l’associazione ha scelto la strada più difficile: lanciare un nuovo format di festival, uno spin-off in piena regola del DFF, ossia 10° Minuto, Storie di Sport in Dieci Minuti. Un concorso per cortometraggi e documentari dedicati al mondo dello sport della durata massima di dieci minuti. Un evento come il Festival dello Sport Raccontato, con la presenza di giornalisti particolarmente accreditati nell’ambito culturale italiano come Riccardo Cucchi, Carlo Pizzigoni e Marino Bartoletti, può rappresentare un richiamo importante anche per visitatori che provengono da fuori provincia.

Domenica 18 luglio (Chiostro di Sant’Agostino)

Ore 21.00: Sport e Letteratura

Incontro con Vincenzo Salerno e Nicola Bottiglieri

Ore 21.45: Il ranking non conta

Francesco Repice (RadioRAI) racconta la Breve storia degli Europei 2021

Martedì 20 luglio (Piazza Santa Salome)

Ore 21.00: “Marcelo Bielsa. Storia, anedoti, metodologia, evoluzione tattica”.

Carlo Pizzigoni ci spiega il calcio sudamericano

Ore 21.45: Frosinone campione del mondo.

Riccardo Cucchi intervista Fabio Grosso e Guido Angelozzi

Venerdì 23 luglio (Piazza Santa Salome)

Ore 21.30: Pedalando e cantando nella storia d’Italia.

Marino Bartoletti e il Duo Idea

Sabato 24 luglio (Piazza Santa Salome)

Ore 21.00: Decimo Minuto. Concorso di cortometraggi

IndieGesta – Proiezione dei cinque corti finalisti. Premiazione

Ore 22.00: Sfide e Gloria.

Massimiliano Graziani (RadioRAI) racconta tre eroi olimpici

Redazione Digital