Veroli, festa di San Giuseppe Lavoratore e sagra fave e pecorino. La Città di Veroli è molto legata a San Giuseppe Lavoratore, il convento e la chiesa dei Cappuccini sono da sempre riferimento per tutta la gente come pure la tradizionale processione che sfilando lungo via Passeggiata San Giuseppe raggiunge il monumento ai Caduti. La Santa messa si terrà questo pomeriggio alle 17,30. A conclusione processione, intrattenimento musicale a cura di Tequila & Montepulciano band e fave e pecorino. Alle 15 spazio bambini con animazione.

Redazione Digital