Veroli, festa al Centro diurno ecco la collaborazione con la Pro loco

“Ieri ho avuto l’onore di partecipare, in qualità di presidente della Pro loco di Veroli, alla bellissima festa del Centro diurno di Veroli “Mondi di colori” – ha affermato Gianluca Scaccia – Nel mio intervento ho voluto raccontare l’esperienza concreta di Simone, ospite del Centro, che da qualche mese è con noi in ufficio tre volte a settimana. Il suo contributo, la sua presenza e la sua energia sono diventati un valore reale per la nostra quotidianità. Quella di Simone non è solo una collaborazione, è la dimostrazione di come l’inclusione possa trasformarsi in una risorsa vera, tangibile e stimolante per tutti. Una presenza che ci ricorda ogni giorno che costruire comunità significa riconoscere e valorizzare le capacità di ognuno. Grazie al Centro diurno, agli operatori, alle famiglie e soprattutto a Simone, per averci insegnato, con semplicità e forza, il senso profondo della parola insieme”.