Premio d’Arte TeC, categoria arte al primo posto Federica Pompili di Veroli.

Si è conclusa la prima edizione del Premio d’Arte Tec, concorsi istituiti per ricordare la memoria di Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, i due netturbini di Lamezia Terme (CZ) ammazzati dalla malavita organizzata.

In occasione del 30esimo anniversario dell’uccisione sono stati proclamati i vincitori delle tre competizioni letteratura, fotografia, arte. Quest’ultima ha visto al primo posto Federica Pompili. La studentessa residente in località Giglio di Veroli ha presentato “Il bivio”, opera in bianco e nero, ottenendo una borsa di studio presso la Scuola Internazionale di Comics.

Il bivio

“Come il germoglio che riaffiora dall’ostilità della cenere, così il vigore umano spoglia e poi ricuce la propria Madre – ha affermato Pompili – La terra partorisce il grido di un’eterna lotta, il Bene e il Male, senza vinti o vincitori”.

Sezione letteratura sono state scelte le opere: Storia di un sorriso qualunque, di Emanuele Rizzi; Simbiosi di Silvia Curoj; Ciò che è…ciò che non è… ciò che sono, di Antonella Celeste Buttelli. Sezione fotografia, i due riconoscimenti sono stati assegnati indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Le due miglior fotografie sono state: Reborn, di Daniela Sgueglia di Fiumefreddo di Sicilia; Il loro sacrificio non è stato vano, di Roberto Serra di Concesio (BR). Sezione arte: Il bivio, di Federica Pompili, Veroli (FR); I due antagonisti, di Simona Pirillo, Torre Boldone (BG); San Michele Arcangelo, di Stella Borello Caselette (TO); Recidiva di Mauro Quartuccio Regoledo, Cosio (SO). Menzione di merito per Rinascita, di Andrea Mulliri Cagliari.

Redazione Digital