Veroli, fave e pecorino torna la festa di San Giuseppe Lavoratore

La Città di Veroli è molto legata a San Giuseppe Lavoratore, il convento e la chiesa dei Cappuccini sono da sempre riferimento per tutta la gente come pure la tradizionale processione che sfilando lungo via Passeggiata San Giuseppe raggiunge il monumento ai Caduti. La Santa messa si terrà il prossimo primo maggio alle 17,30. A conclusione processione, intrattenimento musicale a cura di Tequila & Montepulciano band e fave e pecorino. Alle 15 spazio bambini con animazione. “Ringraziamo i cittadini, le attività commerciali, il Comune di Veroli e Don Tonino che hanno sostenuto l’organizzazione – hanno affermato i membri del comitato – E’ molto importante San Giuseppe Lavoratore per questo vogliamo che venga svolta una splendida festa”.

Redazione Digital