Veroli, Fascina ospite del Liceo Sulpicio incontro con la dirigente scolastica Ladisi

Tavolo di lavoro tra Comitato Italiano Paralimpico Lazio e Liceo G. Sulpicio di Veroli (FR). Nei giorni scorsi il consigliere di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Piergiorgio Fascina è stato accolto dalla dirigente scolastica, Marianna Stefania Ladisi al fine avviare una serie di progetti nell’ambito dell’inclusione sociale, della disabilità e di proseguire le attività già pianificate con l’ex dirigente Cuccurullo.

“È stato il mio Liceo e ricordo che durante il triennio fui eletto anche in seno al Consiglio d’Istituto – ha dichiarato il consigliere Piergiorgio Fascina – Tornare al Sulpicio fa sempre piacere, soprattutto in veste istituzionale. Ringrazio la dott.ssa Ladisi e i suoi collaboratori della calorosa ospitalità e dell’incontro ricco di proposte da realizzare e di spunti finalizzati alla crescita del Liceo e dei suoi studenti. Bisogna lavorare insieme affinché il Sulpicio sia sempre più una scuola inclusiva e una scuola in cui lo sport possa giocare un ruolo fondamentale per la crescita dei propri studenti”.

“Un dialogo senz’altro costruttivo con il dott. Fascina che ringrazio della disponibilità e della cortesia – ha affermato la preside Ladisi – Una valida opportunità per il paese e per tutto il Sulpicio. Inclusione sociale e disabilità rappresentano per noi delle priorità. Con il dott. Fascina e con il Comitato Italiano Paralimpico andremo a realizzare ulteriori iniziative per lo sviluppo del nostro Istituto”.

