Invasione di gatti. Colonie feline non registrate sparse nel centro storico che ormai conta più animali che cittadini. Invece degrado e vicoli maleodoranti, avanzi di cibo, urina e feci sono ormai consuetudine.

Ripetute proteste da parte dei residenti costretti a subire condizioni igieniche, a dir poco precarie, per colpa di chi non ama realmente gli animali e ora anche dei clienti dei locali siti nel centro storico “Situazione insostenibile – hanno affermato molti di loro – Fa schifo mangiare così, meglio cenare altrove”.

I gatti sono a ridosso dei tavolini in attesa che qualcuno gli dia da mangiare e lasciano i loro escrementi nei pressi degli spazi dedicati alla somministrazione di cibi e bevande. Colpite soprattutto piazza Mazzoli, piazza Duomo, piazza Palestrina, via Giovanni Campano e via del Vescovado.

La 281/91 è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Soprattutto disciplina i termini in cui volontari, nella fattispecie gattare, debbano occuparsi dei felini. Con un minimo di due gatti appartenenti allo stesso territorio si può diventare responsabile di una colonia felina. Le Asl, ai sensi della legge 281/91, sterilizzano gratuitamente i gatti. Inoltre registrando la colonia felina, animali e volontari sono tutelati dalla legge.

Sembra che a Veroli la tematica in questione sia lasciata all’improvvisazione. In molti casi quasi nessuno risulta responsabile delle colonie a danno degli stessi animali e di chi frequenta il centro storico. Tra i principali doveri delle gattare infatti mantenere i luoghi interessati in condizioni igieniche ottimali.

Redazione Veroli