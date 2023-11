Veroli, fa paura di sabato pomeriggio il paese è deserto ecco le foto del degrado. Dieci anni fa Veroli non era così. Foto scattate alle 18 di ieri, stessi angoli di febbraio 2023 il risultato non cambia. Ma negli altri giorni lo scenario non cambia. Piazze e vie completamente vuote, una città fantasma. Piazza Plebiscito, piazza Mazzoli, corso Fortunata Viti, via Gracilia; il centro storico completamente disabitato. Senza gente, senza negozi, senza adulti, senza bambini, senza famiglie. Sono rimasti solo i rintocchi delle campane. Le immagini confermano i danni compiuti in quasi dieci anni. In due lustri nessun provvedimento adottato per contrastare questo degrado. Le condizioni del paese sono allarmanti. Cartelli affittasi e vendesi sono ovunque ma ormai del tutto ingialliti. Nessuno vende nessuno compra. Saracinesce abbassate. Nessuno apre, del resto chi avvierebbe una attività commerciale in questo contesto? Se non ripopoli con politiche abitative sarà sempre peggio. Si sarebbero dovute avviare dieci anni fa queste politiche abitative, oggi avresti avuto qualche abitante in più e qualche potenziale cliente in più che avrebbe convinto il piccolo imprenditore ad aprire un negozio a Veroli. Il paese ora non è appetibile. Chi rimborsa questi danni?

Redazione Digital