Veroli Etnica, festival musica popolare ecco tutto il programma

Il prossimo fine settimana, torna Ernica Etnica, Il festival di musica popolare che si tiene a

Veroli da 24 edizioni. Il concerto di apertura di venerdì 8 agosto sarà dedicato al cinquantesimo compleanno di uno dei gruppi più longevi e significativi della musica etnica italiana, i Musicanti del Piccolo Borgo, complesso capitanato dall’infaticabile Silvio Trotta. Si ripercorrerà il loro lungo viaggio compiuto alla riscoperta del patrimonio culturale del centro sud d’Italia, tra Toscana, Lazio, Campania e Molise, raccogliendo sul campo saltarelli e tarantelle, canti religiosi e ninnenanne, musiche da ballo e stornelli. L’appuntamento di sabato 9 agosto sarà dedicato a pizziche, tammurriate e tarantelle: sul

palco, per un concerto allegro e coinvolgente, il gruppo Ars Nova Napoli.

Il concerto di chiusura di domenica 10 agosto, dal titolo Per Grazia Ricevuta, I canti popolari

di Nino Manfredi, sarà dedicato a uno dei personaggi più amati e apprezzati del cinema

italiano. A raccontare la sua arte sarà Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana e con la

partecipazione della Piccola Banda di Castro dei Volsci, paese natale del grande attore.

Tutti i concerti saranno gratuiti e si terranno a partire dalle 21.00 in Piazza Santa Salome.

“La musica popolare rappresenta una componente essenziale della nostra identità culturale:

cambia nelle forme ma conserva un’eco che attraversa epoche e confini” – affermano in una

nota congiunta il sindaco Germano Caperna e l’assessora alla Cultura e vicesindaco

Francesca Cerquozzi – “Ernica Etnica da oltre vent’anni riesce a coinvolgere il pubblico con

esibizioni ricche di fascino e di qualità. Il Festival si prepara a regalare un fine settimana di

emozioni, tra concerti dal vivo e atmosfere avvolgenti, nella splendida cornice di Piazza

Santa Salome. Nel corso delle sue edizioni, musicisti di fama internazionale hanno

contribuito a far conoscere la ricchezza della tradizione popolare, trasformandola in un bene

prezioso da condividere. Con Ernica Etnica ogni anno creiamo un nuovo spazio di ascolto e

scoperta, un dialogo sonoro con le radici della musica e del folklore.

Giuseppe Gennaro, che nel 2000 ha dato vita alla rassegna, ne cura la direzione artistica

con una dedizione tale che non possiamo che ringraziare: la qualità contraddistingue ogni

edizione di Ernica Etnica. Anche in questa edizione, le tre serate offriranno al pubblico grandi interpreti della musica popolare, capaci di tenere insieme storia e innovazione. Veroli conferma così la sua vocazione culturale: un luogo dove l’arte, in tutte le sue espressioni, è sempre la benvenuta.”

Il direttore artistico e ideatore della rassegna, Giuseppe Gennaro, restituisce una

panoramica sulla natura dell’appuntamento musicale. “Ernica Etnica inizia il suo cammino nel 2000, quando la manifestazione entra a far parte del cartellone degli eventi che caratterizzano la proposta culturale estiva di Veroli. Comincia così il lungo percorso di Ernica Etnica, La musica che abbiamo nel cuore, un progetto che si propone di compiere, anno dopo anno, un viaggio alla riscoperta delle radici

della musica della tradizione popolare italiana. Centinaia i musicisti che nel corso delle ventitré edizioni del festival si sono avvicendati, dando vita a più di novanta concerti.

