Veroli Etnica, festival musica popolare ecco tutto il programma

Il prossimo fine settimana, torna Ernica Etnica, Il festival di musica popolare che si tiene a

Veroli da 23 edizioni. Si partirà venerdì 9 agosto con “Confessioni di un musicante”,

Angelo Branduardi cantato da Silvio Trotta, ovvero una rivisitazione metabolizzata della

musica del grande cantautore.

Sabato 10 agosto Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio regaleranno una immersione

in “Canti antichi e nuove contaminazioni”. Un progetto, quello dei Tamburi del Vesuvio

nato, nel 1994 dalla volontà di Nando Citarella di dare voce alle contaminazioni

etnico-culturali provenienti da paesi diversi dal nostro.

La serata di chiusura, l’11 agosto, sarà affidata ad un piacevolissimo ritorno, quello del

Canzoniere Grecanico Salentino che, con 20 album all’attivo e innumerevoli spettacoli in

giro per il Mondo, è il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina.

Tutti i concerti saranno gratuiti e si terranno a partire dalle 21 in Piazza Santa Salome.

“La musica popolare costituisce la cifra del nostro tessuto culturale, racconta come il ritmo si

evolve ma il richiamo di certe sonorità trascende tempo e spazio. – così in una dichiarazione

congiunta, il sindaco Germano Caperna e l’assessora alla cultura e vicesindaco Francesca

Cerquozzi- Da oltre 20 anni Ernica Etnica ha la capacità di trasportare il pubblico, di

intrattenere con concerti affascinanti e di alto livello. Quello del Festival, sarà un week end

intenso di performance live dalle sonorità calde e avvolgenti che animeranno la nostra Città

nella suggestiva Piazza Santa Salome. Nelle tante edizioni che si sono succedute, artisti di

fama internazionale hanno reso la musica tradizionale un tesoro da valorizzare e far

conoscere al Mondo. Con Ernica Etnica su questo Mondo apriamo ogni anno una finestra

nuova, una connessione con il ritmo popolare italiano fatta di tante e meravigliose note.

Giuseppe Gennaro, che nel 2000 ha dato vita alla rassegna, ne cura la direzione artistica

con una dedizione tale che non possiamo che ringraziare: la qualità contraddistingue ogni

edizione di Ernica Etnica. Anche quest’anno le 3 serate saranno imperdibili e porteranno sul

palco nomi che, della musica popolare sono storia, tra passato e futuro. Veroli è terra di

cultura e punto di incontro tra diversità: l’arte, in ogni sua sfumatura, troverà sempre casa

nella nostra Città”

Il direttore artistico e ideatore della rassegna, Giuseppe Gennaro, restituisce una

panoramica sulla natura dell’appuntamento musicale.

“Ernica Etnica Inizia il suo percorso nell’anno del Giubileo del 2000 ed è un progetto che

vuole compiere un viaggio alla riscoperta delle radici della musica della tradizione popolare

italiana. Si sviluppa nel corso delle edizioni annuali e vede la partecipazione di gruppi

provenienti da tutte le regioni italiane e dalle più diverse aree culturali, con lo scopo di

promuovere, anno dopo anno, la riscoperta e la conoscenza di suoni, canti, balli, lingue,

dialetti, ritmi e strumenti di tutta la penisola. Il titolo della rassegna “Ernica Etnica” nasce dal

nome dei monti dell’Appennino centrale, i Monti Ernici, a cavallo tra Lazio e Abruzzo, sulle

cui propaggini sorge l’antico borgo di Veroli, un nucleo di origine preromana appollaiato su

due alture collinari circondate da uliveti”.

Redazione Digital