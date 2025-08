Veroli, esplosione durante la notte macchina in fiamme è caccia ai responsabili. Alle 2:15 circa del 15 maggio scorso, un’esplosione infrangeva il silenzio della notte in località Case Campoli, nel Comune di Veroli (FR). Un ordigno artigianale ovvero una cosiddetta “bomba carta”, veniva collocato da ignoti sul cofano di un’autovettura Audi A3 regolarmente parcheggiata in strada. Il forte boato allarmava i residenti, facendo tremare infissi e pareti delle abitazioni circostanti, al punto che molti ipotizzavano inizialmente una fuga di gas. La deflagrazione causava gravi danni alla parte anteriore del veicolo, con la scocca visibilmente deformata e il cofano letteralmente piegato verso il vano motore. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Veroli, supportati successivamente dal personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Alatri, per i rilievi tecnici e l’avvio delle attività investigative. Determinante, sin dalle prime fasi, risultava l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che consentiva di acquisire elementi utili allo sviluppo delle indagini. Le investigazioni, coordinate dalla competente autorità giudiziaria, sono tuttora in corso. Gli elementi raccolti delineano un quadro chiaro e coerente, ormai tutto sembra delinearsi in maniera cristallina tanto da far ritenere che il cerchio attorno agli autori del gesto si stia stringendo in maniera concreta.

Redazione Digital