Fate presto, in isolamento tutti gli alunni e gli insegnanti.

Il dirigente scolastico del Liceo Sulpicio, mostrando senso di responsabilità, aveva già sospeso le lezioni in presenza confermando solo la didattica a distanza per dieci giorni.

In quest’ultime ore la Asl di Frosinone, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ha disposto l’isolamento fiduciario per tutti gli alunni e per tutti gli insegnanti del Liceo Sulpicio che hanno ricevuto provvedimento di quarantena.

Il sindaco finora non ha ordinato la chiusura delle restanti scuole del territorio comunale.

Redazione Veroli