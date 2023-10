Veroli, elezioni comunali “Stessa gente da troppo tempo occorre cambiare”

“Ringrazio il nostro presidente provinciale on. Massimo Ruspandini, il consigliere regionale Daniele Maura e il vicecordinatore regionale Antonio Abbate per avermi dato la possibilità di fare l’ allenatore di questa meravigliosa squadra – ha affermato Fabrizio Fiorini, rappresentante Fratelli d’Italia – Una squadra in massima parte formata dai figli dei miei vecchi amici e compagni di lotta della sezione di Veroli del MSI. Questo ci rende invincibili. Conosco questi ragazzi da quando erano bambini. Ci capiamo con uno sguardo e sappiamo esattamente come procedere. Questa è una città largamente di centrodestra come dimostrano i risultati delle ultime elezioni regionali, politiche ed europee ma per una serie di motivi il PD governa Veroli da 30 anni. E’ iniziato un sogno che per qualcuno si trasformerà ben presto in un incubo”.

Redazione Veroli