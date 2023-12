Veroli, ecco l’inaugurazione di “Pensieri” la nuova mostra di Terzini

Che l’arte prenda forma in molteplici e svariati modi, è cosa nota. Ma in qualche caso si manifesta con strumenti davvero elementari: una penna, un foglio di carta e un paese. Poi, a fare il resto, a rendere arte questi dettagli, ci pensa il talento di Massimo Terzini. Un piacevole ritorno dell’artista nella sala d’arte Crystal a Veroli, che presenterà le sue nuove creazioni a partire dal 13 dicembre fino al 24, con una personale intitolata “Pensieri” che sarà inaugurata alle 17. Angoli di Veroli, posti silenziosi e carichi di atmosfera saranno i protagonisti dei disegni realizzati a mano libera grazie ad una pena a sfera nera e venti fogli di carta. Venti scorci della sua città natale che proprio a ridosso del Natale vengono messi in mostra nella sala verolana. “Il titolo arriva da un libro di poesie per il quale un amico, che ora non è più tra noi, mi chiese di realizzare le illustrazioni”, spiega l’artista. “Ho voluto riprendere quell’idea e proseguirla, come se lui fosse ancora qui e potessimo vederle e parlarne insieme”. Un tratto preciso, netto, ma carico di sfumature e chiaroscuri che regalano allo spettatore una Veroli in un modo soggettivo ed estremamente intimo, con un punto di vista che coglie la sorpresa di trovarsi improvvisamente davanti ad un dettaglio di una piazza o di un vicolo, mentre si passeggia. Tutte le opere esposte sono state incorniciate personalmente da Terzini, che ha voluto così curare anche l’aspetto strettamente espositivo, scegliendo una linea di cornici che facessero da esatta custodia per queste sue nuove venti creazioni.

Redazione Digital