Consolidata esperienza nel settore, continua formazione in chirurgia orale, inesauribile energia e indiscussa professionalità. Lo studio odontoiatrico della dott.ssa Passeri, intervistata dalla direttrice di Area C quotidiano, è ormai riferimento a Veroli e in provincia di Frosinone. Conosciamo Federica. «Sono trascorsi dieci anni da quando, decisa ad affrontare una nuova sfida professionale, ho preso in mano le redini dello studio odontoiatrico che porta il mio nome. Da allora l’attività è cresciuta molto e si è costantemente evoluta, nell’ottica di un’offerta di qualità, sempre più ampia e specializzata. Per gli ottimi risultati raggiunti non posso che ringraziare sia il mio staff, sempre attento e professionale, sia i miei preziosi clienti, da cui ricevo quotidianamente attestazioni di stima ed affetto».

Come avete organizzato la riapertura? «Seguendo pedissequamente le linee guida predisposte dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Frosinone. Si è dunque provveduto in primis alla sanificazione totale e profonda degli ambienti, all’acquisto di dispositivi di protezione adeguati e a quelli di rilevamento della temperatura corporea. Sono poi stati accuratamente predisposti dei moduli di autocertificazione per la clientela, da compilare e sottoscrivere in entrata, nonché un’informativa di sicurezza, affissa all’ingresso dello studio, al fine di far conoscere le misure anti Covid-19 adottate».

Quali servizi offrite in questo particolare periodo? «Nonostante il periodo particolare, lo studio ha lasciato invariata la propria ampia gamma di servizi. La continua sanificazione delle sale operative e delle aree comuni ci consente di lavorare con grande tranquillità e nella massima sicurezza. Garantire standard elevati di qualità e di tutela della salute, in questo delicato frangente, comporta ovviamente un maggior rigore nelle tempistiche da rispettare; ma ciò, io credo, non può che essere considerato un valore aggiunto per un’attività che lavora a pieno ritmo e che cerca di andare sempre incontro alle esigenze della propria clientela».

In che modo i pazienti potranno sentirsi sicuri? «La sicurezza dei pazienti è per me fondamentale, un valore imprescindibile da tutelare con ogni strumento possibile. I clienti saranno sempre informati sulle misure adottate all’interno dello studio, avranno a disposizione un ambiente costantemente sanificato e dotato di dispositivi atti a garantire la massima protezione. Peraltro, sto attualmente pianificando un ampiamento della sala d’attesa e una redistribuzione degli spazi. Credo che sia una novità di fondamentale importanza per i mesi futuri, purtroppo pieni di incognite, per garantire, ancor meglio, il distanziamento sociale, senza privare il paziente di tranquillità e comfort».

Come questa emergenza sanitaria ha cambiato il vostro lavoro e come si potrà recuperare il rapporto con i clienti? «L’emergenza sanitaria ha sicuramente inciso sul nostro lavoro da un punto di vista organizzativo. È stato necessario l’adeguamento alle linee guida e, di conseguenza, la predisposizione di specifiche misure anti Covid-19. Ma ciò non ha modificato la serietà e la professionalità del nostro modus operandi, né la stima in noi riposta dai pazienti; anzi, ritengo che il reciproco rapporto di fiducia si sia consolidato, anche in forza della costante collaborazione, improntata al rispetto delle regole, che si respira quotidianamente all’interno dello studio».

Studio dentistico Dott.ssa Passeri Via Passeggiata San Giuseppe, 146 03029 Veroli-FR Tel. 0775230584