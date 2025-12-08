Veroli, ecco l’accesione dell’albero di Natale in piazza del Vescovado

di · 8 Dicembre 2025

Acceso il tradizionale albero di Natale in piazza del Vescovado.
Numerose lucette nel centro storico di Veroli in occasione delle festività. Attrazione per adulti e piccini. 
Evento organizzato dagli amici dell’albero di Natale.

Redazione Digital