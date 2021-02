Il prossimo 3 febbraio si festeggerà San Biagio. A Veroli questa ricorrenza ha un significato importante; i cittadini infatti sono molto devoti al santo protettore della gola. Le messe verranno celebrate nella Concattedrale di Sant’Andrea alle 8,30, alle 10, alle 11,30 e alle 17,30. Al termine di ogni funzione liturgica i fedeli potranno ritirare l’olio benedetto.

Proprio in questi giorni il profumo di cellitti avvolge il paese; sono i dolci che ricordano il dito indice del protettore della gola, preparati con cura in onore a San Biagio. Da provare quelli del Forno “Filomena”, preparati da Paola e Teresa con l’antica ricetta verolana. Lo storica attività sita in Santa Croce rispetta la tradizione da quasi un secolo, con ingredienti sani e genuini.

Redazione Veroli