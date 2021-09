Il rugby per i bambini di Veroli resiste al Covid e si rafforza. Divertimento e giochi sono la cornice per trasmettere ai bambini i valori del rugby: rispetto, impegno, lealtà, amicizia, umiltà, sportività. Con i coach specializzati in gentilezza, Veroli Angels Rugby vuole essere la proposta di sport e divertimento all’aria aperta, per tutti. Il movimento, la creatività, il gioco sono le nostre armi, affilatissime, per combattere la solitudine, la chiusura e la tristezza che le vicissitudini odierne ci presentano. Prova gratuitamente allo Sporting Club Zeppieri al Giglio di Veroli (FR) in via Colle Capito, da martedì 14 settembre, un mese gratuito. Questi i gruppi d’età e gli orari: bambini e bambine dalla prima alla quarta elementare: martedì 15-16 e sabato 9:00-10:30; bambini e bambine dalla quinta elementare alla terza media: martedì 16-17 e sabato 10:30-12:00. Per informazioni visita Facebook: Veroli Angels Minirugby, cell 3714293622, 3476514791. Vi aspettiamo e portate amici”. Lo comunica Veroli Angels Minirugby.

Redazione Veroli