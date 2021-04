Veroli, ecco la Madonna Addolorata senza processione.

Nuovo fotomontaggio di Massimo Terzini. Già in passato l’architetto di Veroli aveva realizzato qualcosa del genere. Questa volta Terzini raffigura l’Addolorata nei pressi della Passeggiata cittadina che guarda Santa Salome. Nella Basilica in queste ore è custodito il Cristo morto e la Madonna sta per raggiungerlo. Un messaggio di speranza in questa Pasqua senza riti né processioni ma con le tradizioni nel cuore.

Redazione Digital