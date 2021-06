Beata Maria Fortunata da giovane, capelli biondi e occhi azzurri. E’ opera del pittore Paolo Gaetani che ha immaginato così il volto della benedettina.

“Mi è stato chiesto un dipinto di Suor Maria Fortuna Viti in età giovanile – ha affermato Gaetani – Della Beata non esistono immagini in vita e per quanto riguarda il suo aspetto fisico solo poche parole nella biografia di Don Andrea Sarra, ‘Chi la ricorda dice che ebbe capelli biondi, occhi celesti, tratti fini nel perfetto ovale del volto, persona alta e asciutta, ma soprattutto l’incanto interiore, che dà il segno e la distinzione del soprannaturale'”.

Il quadro è olio su tela 60X80 ed è stato realizzato dall’artista Paolo Gaetani.

Redazione Digital