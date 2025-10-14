Veroli, ecco il ritrovamento del corpo di Santa Maria Salome

Veroli legata a Santa Maria Salome. La città festeggia il ritrovamento del corpo della Patrona. Importante lavoro svolto in questi anni da Don Angelo Oddi, Rettore della Basilica di Santa Maria Salome. “Nel terremoto dell’ 8 settembre 1349 la Basilica della Patrona e la città furono rase al suolo – ha affermato Don Angelo – I padri verolani volendo riiniziare il cammino della loro storia si diedero da fare per recuperare tra le macerie il sarcofago che conteneva i sacri resti. Lo ritrovarono con gioia proprio il 17 ottobre 1349; fu rinvenuto tra le macerie con una lesione, ancora visibile sul coperchio. Da allora fu deciso di istituire questa seconda festa”. Perciò 25 maggio e 17 ottobre sono le giornate dedicate alla Santa Patrona di Veroli.

Il prossimo 16 ottobre alle 17,30 Rosario e traslazione del busto da Sant’Andrea in Basilica. Successivamente Santa Messa. “La sera accendiamo un lume sulle finestre”.

Il prossimo 17 ottobre alle 18 Santa Messa in Basilica presieduta dal vescovo Santo Marcianò.

Redazione Digital