Presepe nella Cappella dedicata a San Francesco Bianchi. Iniziativa sostenuta da un gruppo di cittadini al fine di valorizzare il centro storico.

Per la prima volta, in occasione delle festività natalizie, la natività sarà esposta in via Vittorio Ellena, all’interno della Cappella di Macciocchi Paolini dedicata a San Francesco Bianchi, martire in Giappone.

“Un angolo della nostra città molto caratteristico – hanno affermato gli organizzatori – Per questo abbiamo voluto che la Cappella Macciocchi Paolini ospitasse il presepe durante le feste di Natale. Tra pochi giorni saremo contenti di aprire la Cappella a tutti coloro che vorranno vedere la natività”.

Redazione Digital