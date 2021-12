“Anche se non è andata esattamente così l’importante è che sia successo” è il nuovo libro di Alceste Zeppieri. Ad un anno dall’intervista ad Area C quotidiano https://www.area-c.it/veroli-ho-falsificato-la-firma-di-mia-madre-per-giocare-a-basket-e-in-campo-a-tu-per-tu-con-kobe-bryant/ il prossimo 19 dicembre alle 17 presso la Galleria della Catena l’autore presenterà la sua pubblicazione.

“Si tratta di una raccolta in chiave scherzosa di aneddoti storici sul nostro basket che ho raccolto chiedendo in giro a chi ha giocato – ha affermato Alceste Zeppieri – ‘Anche se non è andata esattamente così l’importante è che sia successo’ è a significare che sono episodi raccontati tante volte che ormai ognuno se ne è fatto una sua versione personale”.

Un libro sicuramente da leggere, ricco di episodi noti e meno noti che hanno contribuito alla crescita del movimento cestistico giallorosso.

Redazione Veroli