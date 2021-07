Summer Square Contest rinviato causa coronavirus. Campo messo a disposizione della collettività.

La manifestazione cestistica internazionale che in dieci anni ha raggiunto traguardi prestigiosi ospitando in piazza Mazzoli stelle del basket statunitense e varie nazionali di pallacanestro permette ogni giorno a moltissimi ragazzi di praticare all’aperto lo sport più amato dai verolani.

Veroli non ha spazi esterni in cui giocare a basket per questo lo staff di Summer Square Contest ha installato il suo campo mobile nei pressi dell’ex Convento dei Padri Cappuccini.

Mattina e pomeriggio bambini e adolescenti ma anche vecchie glorie giallorosse si ritrovano in via Passeggiata San Giuseppe e disputano innumerevoli partite. La stessa Pallacanestro Veroli sta usufruendo del campo di Summer Square Contest per poter svolgere gli allenamenti della squadra.

Anche quest’anno il rettangolo allestito da Summer Square Contest ha assicurato a molti giovani di giocare a pallacanestro all’aperto. Una valida opportunità di crescita per tutto il territorio.

Redazione Veroli